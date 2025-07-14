Министр обороны Германии Борис Писториус сегодня вылетит в Вашингтон для переговоров с министром обороны США Питом Хегсеттом. Основная цель визита — получить разъяснения по поводу американских поставок оружия Украине, планов по размещению ракет и будущего американских войск в Европе, пишет Reuters.

Одним из ключевых вопросов станет предложение Берлина оплатить поставку систем Patriot для Украины. Это предложение было озвучено канцлером Фридрихом Мерцем несколько недель назад после того, как предыдущие закрытые переговоры не принесли ответа со стороны Вашингтона.

Писториус также намерен прояснить, остаётся ли в силе договорённость временно разместить на территории Германии ракеты большой дальности с 2026 года — решение, принятое в период президентства Джо Байдена.