МИД России заявил, что в Сети распространяется фейковое видео, в котором посол РФ на Маврикии Ирада Зейналова выступает в поддержку Азербайджана и с критикой в адрес Москвы.

По заявлению внешнеполитического ведомства, ролик озвучен с помощью нейросети и «не содержит ни фактов, ни ссылок, ни цитат — всё это полностью выдумано».

В видео утверждалось, что после «заявлений» Зейналовой в МИД якобы началось срочное внутреннее расследование, политические ток-шоу «возмущены», а сенаторы потребовали её немедленного отзыва. МИД России назвал всё это дезинформацией и призвал доверять только официальным источникам.