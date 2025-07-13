Российский военкор и блогер Роман Алехин предложил в своем тг-канале использовать свиней для разминирования Курской области.

По его словам, в регионе развелось очень много бесхозных свиней. Ранее Алехин призывал уничтожить их и сжечь, чтобы мясо этих свиней не появилось на местных рынках. Но, пораскинув мозгами, он сделал вывод: этих свиней можно не уничтожать, а использовать для разминирования лесов и пустырей, где сложно работать саперам.

«Зоошиза сейчас, конечно, возбудится и будет настаивать на свободе свиней и их праве свободного выпаса, но для меня жизнь саперов, а потом жизнь людей, которые захотят вернуться, в том числе детей, как-то важнее.

Кажется, есть над чем задуматься», — подытожил Алехин.