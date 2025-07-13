Начальник линейного отдела полиции в аэропорту Нижнего Новгорода Намиг Мусаев задержан в рамках расследования уголовного дела об организации канала незаконной миграции. Об этом сообщает РБК. Данную информацию подтвердили в управлении на транспорте МВД России по ПФО.

Уточняется, что противоправные действия группы граждан были выявлены оперативниками собственной безопасности транспортной полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Нижегородской области.

«Предварительно установлено, что житель Нижегородской области неоднократно предпринимал действия по непривлечению к административной ответственности иностранных граждан, допустивших нарушения миграционного законодательства РФ. Для этого он вступил в договорные отношения с действующими сотрудниками отдела полиции в аэропорту Нижнего Новгорода, а также привлек к противоправным действиям других сообщников», — говорится в сообщении пресс-службы УТ МВД России по ПФО.

В рамках дальнейших следственных действий и оперативного сопровождения уголовного дела был задержан начальник линейного отдела полиции в аэропорту Намиг Мусаев. В управлении добавили, что в случае подтверждения вины, сотрудники будут уволены из органов внутренних дел. Все задержанные понесут наказание в соответствии с законом.