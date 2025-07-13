Правоохранители установили исполнителей убийства полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве. Задание от ФСБ РФ получили иностранцы — мужчина и женщина. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Украины.

«Благодаря совместной работе оперативников полиции Киева и СБУ, следователей, аналитиков криминального анализа, были установлены причастные к совершению преступления — ими оказались мужчина и женщина, граждане другой страны», — говорится в сообщении.

Злоумышленники получили задание убить полковника СБУ от российской спецслужбы. Они получили информацию о расположении тайника с оружием.

Напомним, что 50-летний погибший, сотрудник Службы безопасности Украины, вышел из дома и направлялся к авто. В это время неизвестный подошел к правоохранителю и произвел несколько прицельных выстрелов в упор, от полученных ранений мужчина погиб.

Во время задержания подозреваемые пытались отбиваться, поэтому их ликвидировали. Об этом ранее сообщил глава СБУ Василий Малюк, который лично руководил спецоперацией по поиску агентов ФСБ.

Интернет-газета «Страна» пишет, что одной из подозреваемых в убийстве является Гулиева Нармин, 1991 года рождения. Также подозревается и её неизвестный сообщник.