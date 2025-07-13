Силы обороны Украины за сутки уничтожили 1240 российских военнослужащих. Общие боевые потери России с 24.02.22 по 12.07.25 ориентировочно составили около 1033930 человек. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Всего с начала войны ликвидировано:
танков -11016 (+3) ед
боевых бронемашин — 22983(+3) ед
артиллерийских систем — 30243(+49) ед
РСЗО — 1438(+1) ед
средств ПВО — 1194(+1) ед
самолетов — 421 (+0) ед
вертолетов — 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня — 45511(+263)
крылатых ракет — 3491(+32)
кораблей / катеров — 28 (+0)
подводных лодок — 1 (+0)
автомобильной техники и автоцистерн — 54923(+101)
специальной техники — 3929 (+0).