Комитет гражданской авиации Армении пояснил причину смены маршрута полетов ряда самолетов ЗАО «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) над Арменией.
Как передают армянские СМИ, «обычно гражданские рейсы из Баку в Нахчыван и обратно совершаются через Вайоцдзорскую и Гегаркуникскую области Армении». Однако некоторые рейсы стали выполняться над Зангезуром.
В КГА пояснили, что полеты гражданских самолетов регулируются международными критериями и процедурами.
«Перенаправление самолетов – обычная и принятая практика, обусловленная рядом факторов, в частности, неблагоприятными погодными условиями, обращениями личного состава воздушного судна, минимальными требованиями к разведению самолетов для обеспечения безопасности, а также временными ограничениями в воздушном пространстве», – говорится в сообщении.
Тем самым самолеты в некоторых случаях могут отклоняться от своего маршрута.
«Гражданские самолеты Азербайджана не составляют исключения, возможной причиной их отклонения от маршрута могут быть указанные выше обстоятельства», – отметили в КГА.
Подобные действия предпринимаются после согласования с органами обслуживания воздушного движения Армении и ПВО в рамках установленных процедур для обеспечения безопасности и контроля.
В Комитете также сообщили, что из-за периодических ограничений в воздушном пространстве Ирана изменилась география транзитных полетов, что в свою очередь приводит к увеличению полетов через территорию Армении.
В КГА подчеркнули, что речь идет о решениях, принимаемых исключительно из технических, профессиональных соображений, а также соображений безопасности.