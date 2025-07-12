Комитет гражданской авиации Армении пояснил причину смены маршрута полетов ряда самолетов ЗАО «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) над Арменией.

Как передают армянские СМИ, «обычно гражданские рейсы из Баку в Нахчыван и обратно совершаются через Вайоцдзорскую и Гегаркуникскую области Армении». Однако некоторые рейсы стали выполняться над Зангезуром.

В КГА пояснили, что полеты гражданских самолетов регулируются международными критериями и процедурами.

«Перенаправление самолетов – обычная и принятая практика, обусловленная рядом факторов, в частности, неблагоприятными погодными условиями, обращениями личного состава воздушного судна, минимальными требованиями к разведению самолетов для обеспечения безопасности, а также временными ограничениями в воздушном пространстве», – говорится в сообщении.

Тем самым самолеты в некоторых случаях могут отклоняться от своего маршрута.

«Гражданские самолеты Азербайджана не составляют исключения, возможной причиной их отклонения от маршрута могут быть указанные выше обстоятельства», – отметили в КГА.

Подобные действия предпринимаются после согласования с органами обслуживания воздушного движения Армении и ПВО в рамках установленных процедур для обеспечения безопасности и контроля.

В Комитете также сообщили, что из-за периодических ограничений в воздушном пространстве Ирана изменилась география транзитных полетов, что в свою очередь приводит к увеличению полетов через территорию Армении.

В КГА подчеркнули, что речь идет о решениях, принимаемых исключительно из технических, профессиональных соображений, а также соображений безопасности.