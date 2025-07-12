Азербайджан представит площадку для прямых переговоров между Сирией и Израилем. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на сирийский дипломатический источник.
Согласно информации, делегации двух стран проведут прямые переговоры в Баку. В состав делегаций войдут официальные лица двух стран.
Дата и повестка переговоров не обнародована.
Ранее состоялся первый визит президента Сирии переходного периода Ахмад аш-Шараа в Азербайджан, в рамках чего состоялись переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в узком и расширенном форматах.