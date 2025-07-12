Азербайджанский газ через Турцию поступит в Сирию. Об этом было заявлено на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Сирии переходного периода Ахмад аш-Шараа.

На встрече была отмечена важность сотрудничества между странами, особенно в энергетической сфере.

Сообщено, что в настоящее время Сирия сталкивается с серьёзной энергетической проблемой. В этой связи было подчёркнуто, что проект по экспорту азербайджанского газа в Сирию через территорию Турции будет реализован в ближайшее время, что будет способствовать энергетической безопасности Сирии. Тем самым Азербайджан может внести свой вклад в восстановление энергетического сектора Сирии.