За шесть месяцев текущего года в Азербайджане произведено 2 132 легковых автомобиля, что на 100 единиц или 4,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Государственный комитет статистики показал, что по состоянию на 1 июля в стране сформирован запас готовой продукции в количестве 36 единиц.

За отчетный период в Азербайджане было произведено машин, оборудования, автомобилей, прицепов и полуприцепов на сумму 302,5 миллиона манатов. По сравнению с соответствующим периодом 2024 года производство машин и оборудования увеличилось на 3,5%, в то время как производство автомобилей, прицепов и полуприцепов сократилось на 9,5%.

В январе-июне текущего года в Азербайджане был произведен 271 трактор, что на 12% меньше, чем за первые 6 месяцев прошлого года. В результате, по состоянию на 1 июля этого года в стране образовался запас готовой продукции в количестве 9 единиц.

Также за первые 6 месяцев было произведено 146 грузовых автомобилей, что на 47,1% меньше показателя января-июня 2024 года. В результате, по состоянию на 1 июля этого года в стране сформирован запас готовой продукции в количестве 13 единиц.