За последние 40 дней Азербайджанская Республика и её граждане одержали победу во всех 6 выборах, проведённых в рамках международных организаций, что является ярким свидетельством растущего доверия международного сообщества к Азербайджану.

Об этом сообщает МИД Азербайджана.

Список проведенных выборов:

Исполнительный совет Программы ООН по населенным пунктам (на 2025–2029 годы).

Исполнительный совет Всемирной туристской организации ООН (на 2025–2029 годы).

Комитет по охране и продвижению разнообразия форм культурного самовыражения ЮНЕСКО (на 2025–2029 годы).

Членство в Комитете ООН по защите прав трудящихся-мигрантов (на 2026–2029 годы).

Председательство в Комитете постоянных представителей Программы ООН по окружающей среде.

Генеральный секретарь Международной организации гражданской обороны.