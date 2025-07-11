В рамках 3-й внеочередной сессии Генеральной ассамблеи Международной организации гражданской обороны (МОГО), состоявшейся 10 июля 2025 года в Баку, представитель Азербайджана впервые был избран на должность генерального секретаря организации. Как сообщили в МИД, выборы прошли в условиях высокой конкуренции.

«На выборах на пост генерального секретаря МОГО наряду с начальником управления МЧС Эргюджем Келентерли боролись кандидаты из 3 стран.

Кандидат от Азербайджана, заручившись поддержкой большинства стран-участниц первого тура голосования (23 страны), был избран на должность генерального секретаря авторитетной структуры.

МОГО – единственная межправительственная организация в области гражданской обороны, ее основная задача заключается в обеспечении защиты населения и оказании ему помощи при стихийных бедствиях и техногенных катастрофах, укреплении возможностей структур, занимающихся ликвидацией последствий этих чрезвычайных ситуаций, а также в содействии международному сотрудничеству в этой области.

Генеральный секретарь МОГО, являясь высшим должностным лицом организации, отвечает за ее представительство на международном уровне, руководство структурными подразделениями и обеспечение функциональности Секретариата и других важных сфер», — говорится в заявлении МИД.