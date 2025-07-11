США поддерживают усилия, направленные на достижение мира и стабильности на Южном Кавказе.

Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс, комментируя встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Абу-Даби.

«Мы также отслеживаем сообщения в прессе в целом и не располагаем никакой дополнительной информацией. Но, как вы знаете, подход президента Трампа и госсекретаря Рубио говорит сам за себя — эта администрация работает ради мира. Эти усилия не ослабевают», — заявила Брюс на брифинге.