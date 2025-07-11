Соединенные штаты Америки (США) должны должны продемонстрировать искреннюю заинтересованность в мирном урегулировании возникшего кризиса, только тогда Иран готов продолжать вести переговоры по своей атомной программе.

Об этом написал глава МИД Ирана Аббас Аракчи в статье в британской газете Financial Times.

По его словам, Тегеран продолжает оставаться заинтересованным в дипломатии, но у иранской стороны есть ряд веских причин сомневаться в дальнейшем диалоге. При этом Вашингтону также следует знать, что его действия за последние недели повлекли изменение ситуации.

Как подчеркнул министр, «будучи обманутым один раз, Иран теперь вдвойне осторожен». Приверженность Ирана ответным действиям не стоит ошибочно трактовать как слабость, пояснил Аракчи. Он отметил, что любое будущее нападение будет отражено вооруженными силами.

Аракчи заявил, что политика президента США по принципу «Америка прежде всего» превратилась в линию «Израиль прежде всего». Путь к миру должен складываться из уважительного равносильного диалога.