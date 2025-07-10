Лондон и Париж запустят пробную схему возвращения нелегальных мигрантов, которые на надувных лодках пересекают пролив Ла-Манш и добираются до берегов Соединенного Королевства.

Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на базе Нортвуд недалеко от Лондона.

Проект предусматривает, что за каждого возвращенного во Францию нелегала королевство будет принимать с территории Франции одного мигранта, но на законных основаниях.

«В обмен на каждую высылку другой человек сможет приехать сюда по безопасному, контролируемому и легальному маршруту при условии строгой проверки вопросов безопасности и только в том случае, если он не пытался въехать в Великобританию нелегально», — сказал Стармер.

Он пояснил, что схема должна заработать в «ближайшие недели».