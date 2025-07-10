За шесть месяцев 2025 года в Азербайджане обезврежены 103 преступные группы, причастные к особо тяжким преступлениям. Об этом было отмечено на заседании коллегии в Министерстве внутренних дел, посвященном итогам полугодия.

В рамках борьбы с организованной преступностью к уголовной ответственности привлечены 305 человек, в том числе 82 — за незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия.

Из незаконного оборота изъято почти 3 тонны наркотических средств, уничтожено свыше 151 тонны наркосодержащих культур.

В Азербайджане количество тяжких и особо тяжких преступлений снизилось почти на 19 процентов. Было отмечено, что за прошедшие 6 месяцев по всем государственным учреждениям, являющимся субъектами оперативно-розыскной и следственной деятельности, было зарегистрировано 17049 преступлений, 94,4 процента которых составляют правонарушения, расследованные в процессуальном порядке органами внутренних дел и прокуратуры.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 18,9%, количество преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия – в 2 раза, ранее осужденными лицами – на 19,8%, преступными группами – на 18,8%, на бытовой почве – на 5,5%, умышленных убийств – на 39,1%, преступлений против собственности – на 4,2%, в том числе краж – на 6,2%, связанных с мошенничеством – на 7,3%.