Перед зданием Министерства высокотехнологической промышленности Армении состоялась акция протеста с требованием исключить российские телеканалы из общественного мультиплекса и кабельных сетей.

Председатель партии «Во имя Республики» Арман Бабаджанян выступил против ретрансляции в общественном мультиплексе какого-либо зарубежного телеканала, добавив, что законодательство Армении позволяет обеспечить это и в отношении российских телеканалов, пишет news.am.

Он выразил уверенность, что в эфирах этих телеканалов оскорбляют Армению, назвав это частью гибридной войны. По его оценке, политика России нацелена на ликвидацию государственности Армении.

Замглавы партии Рубен Меграбян призвал запретить также деятельность «Sputnik Армения».

Глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц также выступил за отключение российских телеканалов в Армении. По его оценке, контент, который распространяют эти телеканалы, представляет угрозу безопасности Армении.

Участник акции держали в руках плакаты с надписью «Нет каналам врага», «Нет российскому языку вражды», а также скандировали «Нет российской пропаганде», «Нет российскому яду», «Россия, заткнись!» и другие лозунги.