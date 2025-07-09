Сотрудники полиции продолжают усиливать контрольно-профилактические меры по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием двухколесных транспортных средств.

Как сообщили в пресс-службе МВД, выявляются водители, нарушающие правила дорожного движения, превышающие скорость, совершающие опасные маневры и проезд на красный свет светофора, и с ними проводятся воспитательные беседы.

Водителям разъясняются требования законодательства и доводится до их сведения опасность, которую представляют нарушения правил для других участников дорожного движения.

Полиция обращается к водителям мотоциклов, мопедов, скутеров и велосипедов с просьбой помнить, что безопасность — это не личный выбор, а общественная ответственность, и каждый должен соблюдать правила.