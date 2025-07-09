В Азербайджане растут цены на съемное жилье. Об этом Minval сообщил эксперт в области недвижимости Эльнур Фарзалиев.

По его словам, стоимость аренды напрямую зависит от рыночной цены на недвижимость. Как правило, она рассчитывается в размере около 0,5% от из ориентировочной годовой общей стоимости объекта. Например, если квартира стоит 100 тыс. манатов, то его средний арендный чек составляет 500 манатов.

Цены на недвижимость, а вместе с ними и стоимость аренды в Баку стабильно растут на протяжении нескольких лет. Резкий скачок стоимости квартир как в столице, так и в регионах отразился и на рынке съёмного жилья. Фарзалиев объясняет ситуацию сокращением общего жилого фонда. В Баку уже давно продолжается снос старых многоквартирных домов, признанных аварийными или исчерпавших срок эксплуатации. Это существенно уменьшило количество доступных квадратных метров на рынке аренды.

Более того, многие горожане, ранее проживавшие в собственных квартирах, теперь вынуждены сами арендовать жильё. В результате в столице сложилась парадоксальная ситуация — бакинцы арендуют квартиры у бакинцев.

Известно, что в прошлом году был утверждён Генеральный план Баку до 2040 года. В связи с этим в столице и дальше продолжится снос многоквартирных жилых домов, исчерпавших срок эксплуатации. Эти здания ранее формировали сегмент доступного арендуемого жилья на рынке. Их ликвидация приведет к очередному скачку цен на съемное жилье.

Параллельно в Баку продолжается рост цен на квартиры в новостройках. Если ещё несколько лет назад в столице активно велось массовое строительство и новые дома появлялись повсеместно, то сегодня темпы застройки заметно снизились. Сокращение количества новых проектов привело к снижению конкуренции между девелоперами. В условиях ограниченного предложения застройщики получают возможность повышать цены, формируя серьёзные наценки на жильё. Это дополнительно подогревает рынок и делает покупку квартиры всё менее доступной для многих жителей города.

С другой стороны, в Баку сократилась площадь, пригодная для строительства многоквартирных домов. Цены на такие участки оказались слишком дорогими даже для самих строительных компаний.

По словам Фарзалиева, все это лето цены на жилье в Баку останутся прежними. Как правило, это время года является сезоном застоя. Но вот с сентября вновь начнет увеличиваться спрос на многоквартирные дома. В том числе с 15 августа, с учетом спроса студентов на съемное жилье, ставки на аренду тоже поднимутся. Уже к этому периоду в Баку из регионов начнут возвращаться студенты. Кроме того, дополнительно приедут те, кто поступил в высшие учебные заведения в этом году.

«Многие годы студенты стараются снимать квартиры неподалеку от учебных заведений. Но поскольку теперь они не могут найти выгодные предложения, то вынуждены снимать жилье в пригороде Баку, а это приводит к дополнительным тратам», — отметил эксперт.

Пока в пригороде Баку еще можно снять квартиру за 400 – 500 манатов в месяц. Однако надо учитывать тот факт, что минимальная заработная плата в стране составляет 400 манатов. Получается, что многим их зарплаты даже не хватает на жизнь. Что касается аренды частных домов, что съем частного дома в Баку обойдется еще дороже. Цены на них варьируются от 500 до 15 тыс. манатов, говорит Фарзалиев.