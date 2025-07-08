После прекращения огня с Израилем 24 июня Иран получил от Китая зенитные ракетные системы, пишут СМИ.

Поставка стала частью усилий Тегерана по восстановлению ПВО, разрушенной в ходе израильских ударов.

Как сообщается, расчёты ведутся нефтью — Китай уже покупает до 90% иранской сырой нефти, часто обходя санкции через транзитные схемы с Малайзией.

Точные данные о количестве и типах ракет не раскрываются, но эксперты полагают, что Иран использует системы HQ-9 китайского производства и российские С-300.