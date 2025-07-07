В Баку проходит IX совещание руководителей дипломатических служб на тему «Внешняя политика Азербайджана после восстановления суверенитета: приоритеты и вызовы».

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, по случаю этого мероприятия и предстоящего 9 Июля — Дня профессионального праздника сотрудников органов дипломатической службы делегация ведомства во главе с министром Джейхуном Байрамовым, а также руководители дипломатических представительств и консульств, аккредитованных в зарубежных странах, посетили Аллею почетного захоронения, Аллею шехидов и Парк победы.

Затем в Университете ADA состоялась церемония открытия, на которой выступили ректор ADA Хафиз Пашаев, министр Джейхун Байрамов, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Они затронули различные направления внешней политики Азербайджана, включая проделанную работу и планы в сферах экономики, безопасности, энергетики, культуры, коммуникаций, была проанализирована текущая ситуация в регионе, а также международная безопасность.

Была подчеркнута важность того, чтобы азербайджанская дипломатия на фоне глобальной обстановки, характеризующейся геополитической напряженностью и возникающими вызовами была более активной, адаптивной и решительной, чем когда-либо.

На церемонии открытия, где обсуждались вопросы расширения двусторонней и многосторонней повестки сотрудничества, взаимодействия в рамках региональных и международных организаций, были рассмотрены новые направления внешней политики, посреднические усилия, климатическая дипломатия Азербайджана и планы в этих направлениях.

Было подчеркнуто, что активное участие нашей страны в международных посреднических усилиях является показателем растущей роли Азербайджана на двустороннем и многостороннем уровнях.

Отмечалось, что Азербайджан активно действует на многосторонних платформах, включая Организацию Объединенных Наций, Организацию тюркских государств, Организацию исламского сотрудничества, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Движение неприсоединения, Организацию экономического сотрудничества, Организацию экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8), членом которой мы недавно стали, и другие организации, выступая с рядом важных инициатив.

Было отмечено, что восстановление территориальной целостности и суверенитета нашей страны, что было основной целью и задачей нашей дипломатии более 30 лет, еще больше усилило роль нашей страны в нынешней системе международных отношений и решительность нашей внешней политики.

Также обсуждалась ситуация в регионе в постконфликтный период, масштабные восстановительные и строительные работы на освобожденных от оккупации территориях, а также процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, отмечалась важность устранения существующих вызовов, угрожающих мирному процессу, включая территориальные претензии к нашей стране, отраженные в конституции Армении.

В рамках совещания, которое продлится до 9 июля, планируется организация панельных сессий, посвященных двусторонней и многосторонней дипломатии, экономической, климатической, энергетической дипломатии, коммуникациям, судебным процессам, гуманитарной и культурной дипломатии, содействию международному развитию, коммуникации внешней политики, парламентской дипломатии, международным договорам, деятельности диаспоры, а также повышению эффективности деятельности органов дипломатической службы.

Совещание продолжит работу специальной сессией, которая пройдет в Ханкенди 9 июля, в день профессионального праздника сотрудников органов дипломатической службы Азербайджана.