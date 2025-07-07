Депутат Национального собрания Франции от партии «Республиканцы» Оливье Марлекс найден повешенным в своём доме в коммуне Анэт (департамент Эр и Луар).

Как сообщает Agence France-Presse со ссылкой на прокурора Фредерика Шевалье, предварительная версия — самоубийство.

54-летнего парламентария обнаружил патруль жандармерии в понедельник вечером, после обращения мэра коммуны. Ведётся расследование обстоятельств случившегося.

До своей парламентской деятельности Марлекс занимал должность советника президента Франции Николя Саркози в период его пребывания у власти (2007–2012).

Журнал Le Point сообщил, что депутат Оливье Марлекс «покончил с собой при обстоятельствах, которые ещё предстоит выяснить».

Марлекс расследовал возможный “пакт коррупции” с участием Макрона при продаже Alstom компании General Electric. Он предполагал, что сделка могла профинансировать кампанию Макрона в 2017.