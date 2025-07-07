В России продолжаются провокации против азербайджанцев, в частности в Екатеринбурге придумывают фейки, якобы продавцы фруктов начиняют их иглами.

Издание Е1.ru, которое писало про массовые задержания азербайджанцев, в результате которых двое азербайджанцев были убиты под пытками, сегодня опубликовало рассказ некой Мадины (настоящее ли это имя вообще не известно), которая якобы купила у азербайджанцев нектарины, а потом ей пришлось вытаскивать иголки из неба своего ребенка. Женщина даже пообещала «разборки» продавцам.

«Я помыла нектарины, дала сыну. Ребенок приходит в слезах, разрывается. Достали у него из неба маленькую швейную иглу, он сильно укололся. Такие же я нашла в каждом фрукте. Я это так не оставлю, поедем с мужем разбираться к продавцу», — отметила она.

Однако позже стало известно, что все это оказалось провокацией.

В Антитеррористическом комитете Свердловской области назвали информацию об иглах во фруктах фейком. Силовики провели проверку и выяснили, что торговая точка с упоминаемым в сообщениях названием не обнаружена.

«На указанной территории ведётся разрозненная уличная торговля, но подтверждений инцидента не выявлено. Продавцы, работающие в этом районе, не располагают сведениями о подобных случаях и отрицают наличие инородных предметов во фруктах. Официальные обращения по данному поводу в уполномоченные органы отсутствуют. Также источником информационного вброса не предоставлены документы, подтверждающие покупку, сам факт инцидента или обращение за помощью», — заявили в комитете.