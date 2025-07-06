Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Яшару Гюлеру.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В соболезновании говорится: «Глубоко опечален вестью о том, что в районе антитеррористической операции «Pençe-Kilit в ходе оперативно-розыскных мероприятий при поиске тела офицера Вооружённых сил Турции, ставшего шехидом 28 мая 2022 года в результате огня, открытого террористами, 6 июля текущего года в пещере от воздействия метанового газа пострадали 19 турецких военнослужащих, 5 из которых стали шехидами.

Мы разделяем ваше горе. В непримиримой борьбе с терроризмом мы неизменно рядом с Вооруженными силами братской Турции, поддерживаем вас.

Желаю упокоения душ героических турецких солдат, ставших шехидами, выражаю глубокие соболезнования их семьям, мы разделяем их скорбь. Да ниспошлет Всевышний исцеления раненым».