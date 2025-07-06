Отношения России и США на протяжении всей истории были добрыми, две страны находили нечто объединяющее друг друга. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«У нас же всегда были на протяжении очень длительного времени очень добрые и своеобразные отношения с Соединенными Штатами. Мы же поддерживали их стремление к независимости от Великобритании. Мы реально поставляли оружие, — напомнил президент РФ, — деньгами помогали». «Потом Север поддерживали в ходе [Гражданской] войны Север — Юг», — отметил Путин.

«Так что и вот в этом смысле все-таки мы находили нечто такое, что нас объединяло», — подытожил президент.

