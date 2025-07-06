Киев скрыл аварию в реакторе Южно-украинской АЭС, которая могла вызвать катастрофу. Об этом информирует турецкая газета Aydınlık.

Сбой в работе реактора произошел из-за нарушений условий эксплуатации и, возможно, что инцидент, который едва не стал катастрофой, не отражен в отчете МАГАТЭ, заявляет издание.

Согласно информации, полковник Андрей Семенюк, возглавляющий Южно-украинское отделение СБУ в Николаевской области, не дал Международному агентству по атомной энергии сообщить о неисправности. Газета пишет, что нет информации о том, обманул ли Семенюк сотрудников МАГАТЭ, или они намеренно скрыли этот факт по «политическим причинам».