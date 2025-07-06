Армия обороны Израиля заявила о запуске ракеты с территории Йемена.

«Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракеты из Йемена в направлении израильской территории, системы противовоздушной обороны (ПВО) израильских ВВС (военно-воздушных сил) работают для перехвата угрозы», — отмечается в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.

При этом в ЦАХАЛ уточнили, что ракета была перехвачена. Кроме того, в некоторых районах Израиля была объявлена воздушная тревога.

При этом в пресс-службе йеменского движения «Ансар Аллах» заявили, что ВС хуситов нанесли удар гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве и атаковали три израильских города при помощи беспилотных летательных аппаратов.