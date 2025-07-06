Миллиардер и предприниматель Илон Маск поделился, как именно его новая партия «Америка» намерена прийти к успеху. Для этого он хочет воспользоваться древнегреческой тактикой.

«Мы собираемся сломать однопартийную систему, используя вариант того, как Эпаминонд разрушил миф о непобедимости спартанцев при Левктрах», — заявил он.

Маск пояснил, что речь идёт о «мощной концентрации сил в точно определённом месте на поле боя» — это действительно принесло фиванцам победу в битве при Левктрах. Похожим способом Маск хочет взять контроль над действиями Сената и Палаты представителей.

Однако миллиардеру напомнили, что этот успех не означал ровным счётом ничего, так как никаких стратегических последствий не было.