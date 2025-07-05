Предприниматель и миллиардер Илон Маск по итогам прошедшего на его странице в X голосования объявил о создании политической партии «Америка».

«С перевесом 2 к 1 вы захотели новую политическую партию, и она у вас будет. В ситуации, когда нашу страну делают банкротом из-за [избыточных] трат и взяточничества, получается, что мы живем в однопартийной системе, а не демократии. Сегодня партия «Америка» сформирована, чтобы вернуть вам вашу свободу», — отметил он в X.

Следует отметить, что в голосовании приняли участие более 1,2 млн пользователей соцсети. За создание новой партии высказались 65,4%.