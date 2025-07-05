Власти Дания выделяют более 530 миллионов долларов на усиление возможностей наблюдения для армии страны через спутники из-за «серьёзной ситуации» в сфере безопасности, сообщает датское министерство обороны.

Данное заявление приводится в сообщении ведомства.

«Положение в сфере политики безопасности всего за несколько лет стало намного более серьезным, и поэтому необходимо усилить ситуационную и разведывательную картину. Поэтому партии (в парламенте) достигли соглашения о выделении средств на усиление наблюдения, которые, например, могут быть направлены на расширение возможностей для наблюдения и использования спутников… Выделяется 3,4 миллиарда крон (536 миллионов долларов)», — сказано в сообщении.

Отмечается, что улучшение спутникового покрытия и возможностей для наблюдения повысит способность датских вооруженных сил к обнаружению и реагированию.