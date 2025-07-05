Американская дипмиссия в Азербайджане опровергла слухи о якобы призыве к согражданам немедленно покинуть страну.

«Возможно, вы видели фейковое “срочное сообщение”, распространённое дезинформационными сайтами. Несмотря на то, что понятно, что эта информация ложная, подобные публикации являются важным уроком для выявления дезинформации», – отмечается в заявлении посольства в соцсети Х.

В посольстве добавили, что для получения точной и достоверной информации необходимо обращаться только к официальным источникам. «При наличии важных сообщений эти источники обновляются регулярно», – заявили в дипмиссии.

По заявлению посольства, на данный момент рекомендации по путешествиям в Азербайджан остаются на втором уровне, который идентичен соответствующим показателям для таких стран, как Италия и Испания.