Для участия в совместных лётно-тактических учениях «Тарлан — 2025», проводимых между Военно-воздушными силами Азербайджана и Казахстана, в нашу страну прибыли военнослужащие из Республики Казахстан.

Об этом информирует Минобороны Азербайджана.

В Н-ской воинской части ВВС Азербайджана прошла церемония встречи военнослужащих.

Учения, которые пройдут с 8 по 10 июля, направлены на повышение профессионального уровня военнослужащих в сфере использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также на взаимный обмен опытом.