Власти РФ усилили контроль: силовики проводят профилактику на случай возможных массовых выступлений азербайджанской диаспоры и мониторят соцсети.

Под особый надзор, по словам источников, попадут и местные националистические группировки — на случай несогласованных акций антиазербайджанского характера.

«Сейчас могут активизироваться разного рода сомнительные организации националистического толка — с ними будем жестко бороться», — цитирует ресурс «Власть» слова инсайдера, близкого к ФСБ.

При этом подчеркивается, что никаких признаков подготовки азербайджанской диаспоры к незаконным акциям на данный момент нет.