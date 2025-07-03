Великобритания заявила о поддержке Азербайджана в конфликте с Россией.

Соответствующей публикацией на азербайджанском языке поделился на своей странице в соцсети Х посол Фергюс Олд.

«Происходящие в России события в отношении азербайджанцев вызывают у нас глубокую обеспокоенность. Мы выражаем соболезнования семьям погибших и заявляем о своей солидарности с народом Азербайджана в этот трудный момент. Также выражаем поддержку усилиям Азербайджана по обеспечению справедливости», — говорится в публикации.