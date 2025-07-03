Владимир Путин — не просто президент, он — глава крупнейшей сети, которая полностью захватила Россию. Она построена на хищениях, запугивании и безнаказанности. Официально у Путина нет ни дворцов, ни яхт, ни офшорных счетов. Он — скромный чиновник с мизерной зарплатой. Но по многочисленным международным расследованиям Путин контролирует активы на сумму около триллиона долларов. Эта сумма больше, чем состояние Маска, Безоса, Арно и Гейтса вместе взятых, пишет телеграм-канал «Без Тормозов».

Он не владеет этим имуществом напрямую. Всё оформлено на друзей, охранников и подставных лиц:

– Юрий Ковальчук — его главный «кошелёк»;

– Аркадий и Борис Ротенберги;

– Геннадий Тимченко;

– Сергей Ролдугин — виолончелист с миллиардными счетами;

– другие «теневые» фигуры.

Через этих людей Путин распоряжается дворцами, яхтами стоимостью сотни миллионов долларов, офшорными счетами, нефтяными и газовыми компаниями, крупными банками и промышленными гигантами — «Газпром», «Роснефть», «Транснефть», ВТБ. Всё это — его личная империя, построенная на грабежах и коррупции.

Путинский режим — это не просто коррупция, это коррупция как система и идеология. Если хочешь получить пост — заплати. Хочешь вести бизнес — плати откаты. Хочешь остаться жив — молчи и подчиняйся. Судьи решают дела по звонку, силовики крышуют нарушителей и репрессируют честных.

Кроме того, хищения распространяются и на предпринимателей: малый и средний бизнес регулярно подвергается рейдерским захватам и давлению со стороны чиновников и силовиков, чтобы отобрать прибыльные компании и передать их «своим». Это целенаправленная политика уничтожения независимого бизнеса и установления тотального контроля.

Вся страна превратилась в Клондайк для чиновников и олигархов, связанных с Путиным.

Вся вертикаль власти — это цепь незаконных схем. Каждый уровень — от губернаторов до мелких чиновников — встроен в коррупционные механизмы. Закон — фикция, а откаты — реальность.

Российские чиновники и пропагандисты день и ночь твердят, что Запад — враг России, что там всё плохо и опасно. При этом они отправляют своих родственников и близких туда, несмотря на санкции и запреты. Эта двойная мораль показывает, что сами они не верят в собственные слова и используют страх перед Западом как инструмент контроля над народом.

Война с Украиной обнажила этот механизм грабежа. Путинские генералы присваивают средства на снабжении армии, поставщики сливают армии некачественное оборудование, бюджеты мобилизации распиливаются. Люди гибнут, а чиновники богатеют. Смерть для них стала бизнесом.

Руководство России наживается на крови своего народа и других народов. Его богатство построено на страхе, обмане и смерти. Эта власть держится на коррупции и репрессиях.

Но она не вечна. Рано или поздно коррумпированная система рухнет под тяжестью собственной жадности и лжи.