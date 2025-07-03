Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент комплекса железнодорожного и автобусного вокзала в Ханкенди.

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев и председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Ровшан Рустамов проинформировали главу государства о предстоящей работе и проекте железной дороги Агдам-Ханкенди.

Было отмечено, что протяженность железнодорожной линии Агдам-Ханкенди, являющейся продолжением железнодорожной линии Барда-Агдам, составляет 28 километров, а с учетом подъездных путей — 34,7 километра. Завершены проектные работы по железнодорожной линии Агдам-Ханкенди, включающей 4 моста, 5 путепроводов, 3 пешеходных перехода и 2 водопропускных трубы. На этой железнодорожной линии планируется построить 3 станции — станции Аскеран и Ходжалы, железнодорожно-автовокзальный комплекс Ханкенди, инженерные сооружения, мосты, путепроводы, автомобильные, пешеходные и сельскохозяйственные переходы и другую необходимую инфраструктуру. Срок реализации проекта — 2025-2026 годы.

Было отмечено, что проектирование комплекса «Ханкенди» уже начато. Площадь комплекса составит 6,4 га. На территории пятиэтажного комплекса планируется построить 2 железнодорожные платформы и 12 автобусных остановок. Здание комплекса будет состоять из зала ожидания, билетных касс, медицинского центра, комнаты матери и ребенка, магазинов, ресторанов, административных и конференц-залов, детского развлекательного центра, открытой террасы и зон отдыха. Железнодорожная часть комплекса будет обслуживать 800-1000 пассажиров в день, а автовокзал — 1000-1200 пассажиров в день.