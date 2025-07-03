Из России продолжают поступать сообщения об арестах и задержаниях наших соотечественников. Во вторник вечером стало известно, что российские силовики в жёсткой форме задержали адвоката, главу азербайджанской диаспоры Екатеринбурга Шахина Шыхлинского и его сына Мутвали. Позже появилась информация, что их отпустили.

Конечно, здесь можно только порадоваться по поводу наших соотечественников, которым повезло уж точно больше, чем Сафаровым. Но это не повод ставить точку во всей истории.

Задержание главы диаспоры — это уже далеко не рядовое событие. Глава диаспоры — это почти всегда, согласно неписаным российским правилам, ещё и посредник между властями и своими соотечественниками. Таких людей приглашают на встречи с официальными властями, с ними «решают вопросы» и т. д. Если ему при этом не предъявлено никаких внятных обвинений, и по делу он проходит свидетелем — тем более. Наконец, если сегодня их задержали и отпустили, то завтра могут уже и не отпустить. Обычно так направляют «предупреждение» и советуют вести себя тихо. То есть молча наблюдать, как спецназ ФСБ избивает до смерти задержанных, которым ещё даже не успели предъявить обвинения.

Здесь можно вспомнить, как власти РФ распустили Всероссийский Азербайджанский Конгресс именно потому, что эта организация оказывала юридическую и правовую помощь этническим азербайджанцам, которые сталкивались с произволом российских властей. Но теперь «роспуска на бумаге» показалось мало. Захотелось хардкора — с задержаниями, заламыванием рук и т. д.

Очевидно, что все официальные объяснения российских властей — от расследования убийств, совершённых десятки лет назад, до «борьбы с нелегальной миграцией» — не стоят выеденного яйца. Речь идёт о кампании давления на азербайджанскую диаспору. Ещё недавно речь шла в основном о давлении информационном: медиаструктуры типа «Царьграда» старательно лепили из азербайджанской диаспоры «образ врага». Теперь к делу подключились силовики. А такое не может происходить без отмашки властей. Самостоятельность и медиаструктур в РФ, и тем более силовых подразделений, ни в коем случае не стоит переоценивать. Сейчас на дворе не девяностые, когда с командиром местного СОБРа мог договориться хозяин одного кафе, чтобы его бойцы «наехали» на конкурентов.

И, наконец, ещё одна сторона вопроса. Азербайджанская диаспора в России достаточно разнородна по своему социальному составу. Там есть и рабочие, и мелкие коммерсанты, и учёные, и крупные предприниматели… При этом достаточно долго и многие жители Азербайджана, и наши соотечественники на российских просторах, а особенно те, кто занимал социальную ступеньку «выше среднего», пребывали в полной уверенности: все эти полицейские облавы, рейды ОМОНа, СОБРа и «Росгвардии» касаются тех, кто торгует на рынке, разного рода «гастарбайтеров», но никак не их.

Но теперь под удар попали те, кто считал себя достаточно защищённым. А по сути дела, задержание Шыхлинского — это недвусмысленный месседж: ни один этнический азербайджанец в России не может чувствовать себя в безопасности. Даже если он адвокат, глава диаспоры или, например, декан престижного университета. Для российских силовиков и властей РФ он всё равно «чурка», «лицо неславянской национальности» и, назовём вещи своими именами, гражданин второго сорта. Со всеми вытекающими.

И вот выводы из этого обстоятельства сделать должны уже мы.