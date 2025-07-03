Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 3 июля совершит двухдневный рабочий визит в Азербайджан для участия в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который пройдет в Ханкенди.

Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации главы государства Сагынбек Абдумуталип, сообщают СМИ Кыргызстана.

«Стороны обсудят актуальные вопросы повестки дня организации, в том числе принимаемые государствами-членами меры по предупреждению изменения климата», — отметил Абдумуталип.

В ходе визита Жапарова также состоится официальное открытие школы «Айколь Манас» в Агдамском районе, построенной кыргызской стороной, отметил Абдумуталип.