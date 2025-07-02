Следствие в России ходатайствует об аресте еще двух человек по делу о событиях в Екатеринбурге. Всего по делу проходят 8 фигурантов.

Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Кямала Сафарова по 19 июля 2025 г включительно.

Позже в СИЗО до 19 июля отправили и Азиза Аббасова.

Ранее следствие не могло ходатайствовать об аресте Кямала Сафарова и Азиза Аббасова, так как они находились в больнице после задержания.

Региональные СМИ отмечают, что на лице Аббасова в зале суда были видны следы побоев. Его адвокат сообщила, что у Аббасова сломаны ребра и сотрясение мозга — травмы он получил после жесткого задержания российскими силовиками несколько дней назад.

Общее число арестованных азербайджанцев в Екатеринбурге при этом достигло восьми человек. Напомним, что ранее были арестованы Бакир Сафаров, Ахлиман Гянджиев, Шахин Лалаев, Аяз Сафаров, Акиф Сафаров и Мазахир Сафаров.