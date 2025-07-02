Генсек НАТО Марк Рютте эфире Fox News подверг резкой критике главу российского МИДа Сергея Лаврова из-за его недавних комментариев о «крахе» альянса.

Генсек НАТО сперва похвалил «огромную внешнеполитическую победу» президента США Дональда Трампа и его администрации по росту оборонных расходов НАТО.

«Лавров — он министр иностранных дел России, кажется, со времен рождения Иисуса Христа? И с тех пор ничего полезного из его рта так и не вылетело. Поэтому не уделяйте господину Лаврову много внимания», — отметил Рютте.

