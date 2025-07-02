Бывший вице-спикер иранского парламента Али Мотахари подверг Россию резкой критике, обвинив Владимира Путина в двойных стандартах и избирательном подходе к союзникам.

Мотахари публично выразил недоумение тем, что Москва охотно поставляет зенитные ракетные комплексы S-400 таким странам, как Турция и Саудовская Аравия, но отказывается передавать их Ирану.

Об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter).

По его словам, несмотря на то что Тегеран активно помогает России, в том числе поставляя беспилотники для войны в Украине, в вопросе оборонного сотрудничества Москва проявляет крайнюю сдержанность. Как считает Мотахари, основная причина отказа — опасения Кремля, что S-400 могут быть использованы Тегераном против Израиля.

В завершение политик с иронией заметил: именно так, по всей видимости, и выглядит «стратегическое партнёрство», о котором Владимир Путин любит говорить в контексте отношений с Исламской Республикой.