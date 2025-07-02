Объем взаимного торгового оборота между Азербайджаном и странами ОЭС приближается к 4 млрд долларов США.

Как передаёт Minval, об этом заявил первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев на 6-м Бизнес-форуме Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Шуше.

«За пять месяцев 2025 года торговля между Азербайджаном и странами ОЭС составила 3,5 млрд долларов США, что отражает рост на 10%. Азербайджан активно сотрудничает со странами-членами ОЭС, в частности, с пятью странами у нас заключены соглашения о свободной торговле, а с Турцией и Пакистаном действуют соглашения о преференциальной торговле. Снижение рыночных барьеров посредством этих инструментов будет способствовать дальнейшему расширению коммерческого взаимодействия», — заявил Алиев в среду на Бизнес-форуме ОЭС.

По его словам, помимо торговли и инвестиционного сотрудничества, продолжается углубление и общерегионального партнёрства. По состоянию на 1 июня более 10 тысяч компаний из стран ОЭС ведут активную деятельность в Азербайджане.

Замминистра также отметил, что с 1995 года объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана со стороны стран ОЭС превысил 22 млрд долларов США. Для поддержки и защиты инвестиций Азербайджан подписал двусторонние соглашения.

«Благодаря стратегическому расположению на пересечении Южной Азии, Центральной Азии, Ближнего Востока и Европы, регион ОЭС обладает значительным потенциалом для формирования экономического пространства сопряжения. Это включает в себя энергетические коридоры и транспортно-логистические связи. Одним из стратегических драйверов нашего партнёрства является Средний коридор, играющий важную роль в соединении Азии с Европой. Азербайджан занимает ключевую позицию в преобразовании этого маршрута в эффективную торговую артерию в рамках инициативы “Один пояс, один путь”», — подчеркнул Алиев.

Выступая на форуме, Генеральный секретарь ОЭС Асад Маджид Хан призвал государства-участники как можно скорее завершить внутренние процедуры, необходимые для подписания Меморандума, направленного на упрощение торговли между странами-членами организации. По его словам, подписание документа планируется до 25 июля.

Он также отметил, что страны ОЭС готовы заключить соглашение в сфере таможенного регулирования.

«Это позволит существенно ускорить прохождение таможенных процедур между государствами-членами», — подчеркнул Хан, выступая на форуме, проходящем под девизом «Продвижение инвестиций и торговли в регионе ОЭС как катализатор устойчивого развития».