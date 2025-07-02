Азербайджан не ставит целью вмешательство во внутренние дела какого-либо государства или структуры. Однако если в ходе происходящего проявляется жестокость и грубо нарушаются права одного или нескольких граждан Азербайджана, вплоть до их убийства с особой жестокостью, то реагировать на это — прямая обязанность Азербайджана и его правоохранительных органов.

Об этом, как сообщает Minval, заявил старший советник Генеральной прокуратуры Ильгар Сафаров.

По его словам, это предусмотрено также Уголовно-процессуальным кодексом Азербайджанской Республики. Нарушения интересов Азербайджана и прав его граждан за пределами страны подлежат уголовному преследованию со стороны азербайджанских правоохранительных органов.

«Если виновные лица не будут привлечены к ответственности в рамках международных конвенций и соглашений, участниками которых являются соответствующие страны, мы предпринимаем все возможные шаги по различным направлениям, чтобы они понесли наказание по закону. В соответствии с Конвенцией о правовой помощи по гражданским и уголовным делам, сторонниками которой являются как Россия, так и Азербайджан, каждая из стран имеет право начинать уголовное преследование по фактам преступлений, совершённых против её граждан на территории другой стороны», — подчеркнул Сафаров.

Он добавил, что одной из причин столь чёткой позиции азербайджанской стороны является отсутствие официальной реакции со стороны правоохранительных органов России.

«Мы пока никого не обвиняем и даже не стремимся к этому», — отметил Сафаров.

По его словам, вместо официальных результатов экспертизы по факту гибели братьев Сафаровых, азербайджанская сторона вынуждена сталкиваться с многочисленными версиями, распространяемыми в российских пабликах, что в данной ситуации выглядит как минимум непрофессионально.