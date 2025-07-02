Официальный представитель Генеральной прокуратуры Азербайджана Самира Наджафзаде на пресс-конференции в Баку обвинила Россию в грубых нарушениях международного права.

«Применение пыток в отношении азербайджанцев, проживающих в России, является прямым нарушением норм международного права. Пытки запрещены соответствующими международными соглашениями. Азербайджан остаётся участником Европейской конвенции по правам человека, в то время как Россия вышла из неё. В результате права наших соотечественников, находящихся в России, оказываются беззащитными», — заявила Наджафзаде.