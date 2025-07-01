Российские войска в ходе войны в Украине лишились по меньшей мере 135 военных самолетов. В их число входят более 30 истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Об этом говорится в заявлении Минобороны Великобритании.

Согласно информации ведомства по состоянию на 1 июля, во время атаки украинских беспилотников 27 июня российская авиация понесла новые потери. Удар был нанесен по аэродрому «Мариновка» в Волгоградской области. По оценкам, там почти наверняка уничтожены два истребителя-бомбардировщика Су-34, еще два самолета, скорее всего, повреждены или выведены из строя.