На фоне жестоких задержаний и смертей азербайджанцев в Свердловской области губернатор Денис Паслер бодро анонсировал форум «Россия — Дом народов», который пройдёт в Екатеринбурге в 2026 году.

«Форум посвящён вопросам укрепления единства народов, популяризации традиционных ценностей и сохранения исторической памяти», — заявил Паслер.

По его словам, мероприятие призвано подчеркнуть «уникальность каждого народа» и важность «этнокультурного суверенитета» России.

Как удачно: сначала дубинкой — потом единство. Уральская школа интеграции в действии.