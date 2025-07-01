В Министерстве иностранных дел Азербайджана прокомментировали заявление спецпредставителя президента РФ Михаила Швыдкого о том, что отмена российских культурных мероприятий якобы «обедняет культурную среду Азербайджана».

«Удивляют предвзятые заявления господина Швыдкого, который сам неоднократно бывал в Азербайджане и выражал восхищение высоким уровнем нашей культуры. Если говорить его словами, то мы не считаем, что концертные программы таких исполнителей, как Баста, обогащают культурную палитру нашей страны», — заявили в МИД.

В ведомстве также подчеркнули, что на фоне событий, ударивших по двусторонним отношениям, решение об отмене мероприятий с участием России является законным и адекватным шагом.