В МИД России послу Азербайджана Рахману Мустафаеву вручена вербальная нота с требованием «немедленного освобождения» российских «журналистов».

Об этом сообщает МИД России.

В МИД РФ также заявили, что «попытки Баку обвинять российские правоохранительные органы в превышении полномочий являются вмешательством во внутренние дела России».

Ну что ж, логика железобетонная: значит, избиения, пытки и убийства азербайджанцев в России — это внутреннее дело. А вот задержание в Баку российской ОПГ и агентов ФСБ, прикрывавшихся удостоверениями «журналистов», — это, по их мнению, уже международный скандал.

Спокойно, господа в Кремле. Это не вмешательство. Это — суверенное право Азербайджана. Ну вы же сами так любите повторять — особенно, когда речь идёт о действиях самой России.