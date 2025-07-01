США призывают Россию к немедленному прекращению огня с Украиной и переходу к трехсторонним переговорам. С данным заявлением выступил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.

«Мы призываем к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам с целью завершения войны», — заявил он в соцсети Х.

При этом Келлог обвинил Россию в затягивании конфликта, а заявления пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о переговорах назвал «оруэлловскими».

«Россия не может продолжать тянуть время, подвергая бомбардировкам гражданские объекты в Украине», — отметил американский дипломат.

Келлог указал на то, что заявления российской стороны о том, что именно США и Украина тормозят мирные переговоры, являются безосновательными: «Президент Трамп был последовательным и непоколебимым в достижении прогресса для прекращения войны».