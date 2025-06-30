Задержание двух сотрудников ФСБ в Азербайджане может стать беспрецедентным эпизодом в отношениях России с постсоветскими странами, пишет «Агентство». Ранее задерживали лишь местных агентов.

— Игорь Картавых, 38 лет, родом из Оренбургской области. С 2011 года работал в РИА Новости, затем в «России сегодня», где, по утечкам, за два года получил 6 млн руб. (примерно 77 тыс. долларов).

— Евгений Белоусов, 33 года, из Москвы. С 2000-х — в структурах, связанных с военными мемориалами, позже — на телеканале «Россия» и в «России сегодня». Его доход за два года составил 2,8 млн руб. (около 36 тыс. долларов).

Оба официально числились в Sputnik Азербайджан.